Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Det Hvide Hus fjerner rådgiver efter pres fra førstedame

Mira Ricardel, sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, vil blive 'overflyttet til en ny rolle'. Sådan lød det i en udtalelse fra Det Hvide Hus onsdag - dagen efter at USA's førstedame, Melania Trump, offentligt pressede på for Ricardels fyring.

Redningshold i Californien finder fortsat flere brandofre

Redningshold har onsdag fundet de jordiske rester af yderligere otte personer, som er omkommet under den værste skovbrand i Californiens historie. Det skriver nyhedsbureauet AP. Dermed har myndighederne i den amerikanske delstat endnu engang måtte opjustere dødstallet - denne gang til 56 personer. En anden brand mod syd har kostet tre mennesker livet.

Borgerforslag om forbud mod omskæring mister opbakning

Flere politikere, der har støttet en aldersgrænse for omskæring, lægger nu afstand til centrale dele af et borgerforslag om netop dette. Det skriver Kristeligt Dagblad. Det skyldes blandt andet, at en begrundelse i borgerforslaget ifølge Sundheds- og Ældreministeriet ikke holder.

Hundredvis af migranter er nået frem til USA's grænse

Hundredvis af migranter, der i ugevis er rejst gennem Mexico, nåede onsdag frem til grænsen til USA. Ved ankomsten til grænsebyen Tijuana fik de det første glimt af den omfattende amerikanske, militære tilstedeværelse, som USA's præsident, Donald Trump, har beordret.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

For et år siden kom den dengang 19-årige Putte pludselig i søgelyset, da hun sammen med politikeren Per Zeidler blev konfronteret med gruppesex-aktiviteter uden for Ammitsbøl forsamlingshus ved Vejle. Nu fortæller hun om episoden og om livet bagefter.

Berlingske

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er fortørnet over, at der gik flere måneder, før han hørte om en markant forøget risiko ved det kræftfremkaldende stof krom-6. Risikoen har været kendt i årevis, viser dokumenter.

B.T.

Den 13-årige pige Mint, der er blevet sendt ud af Danmark, har fået afslag på opholdstilladelse, fordi det vurderes, at hun ikke kan integreres i Danmark.

Børsen

Kort efter de schweiziske myndigheder havde bremset refusioner for udbytteskat til blandt andet Nordea, oprettede banken i 2008 en særlig fond på over 17 milliarder kroner i Nykredit. Den blev brugt til spekulation i udbytterefusion fra Schweiz.

Ekstra Bladet

Den svindelsigtede Britta Nielsens ene datter har levet et liv blandt rigmandsdøtre og dyre heste. Det hele er angiveligt blevet finansieret af hendes mor, der er sigtet for at stjæle mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Finans

Store dele af obligationsmarkedet balancerer muligvis på randen af en ny nedtur. Sådan lyder advarslen fra verdens største kreditvurderingsbureau og flere store investorer.

Information

Udviklingen går hastigt i den forkerte retning i forhold til at holde 1,5-graders-målet, viser data fra Nasa. Ikke mindst de store lande i G20-klubben viser sig forud for nyt klimatopmøde at svigte Paris-aftalen.

Jyllands-Posten

Løsningen på de største brexit-problemer er blevet at fortsætte som hidtil. Storbritannien kan glæde sig over mere kontrol med indvandringen, siger May, der fik regeringens opbakning til aftalen.

Kristeligt Dagblad

Ideologi vejer tungere end den sædvanlige pragmatiske holdning om at holde fast i regeringsmagten hos det britiske regeringsparti i den voldsomme interne strid om brexit.

Politiken

Den britiske premierminister, Theresa May, står over for sin sværeste opgave: at få britiske folkevalgte til at stemme for hendes brexitaftale. EU vil nu støtte May, men ingen må opdage det (analyse).

