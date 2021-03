En 38-årig mand havde ualmindeligt travlt en septembermorgen sidste år.

Han drønede nemlig gennem landsbyen Sunds, der ligger nord for Herning, med 103 km/t, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Fartgrænsen lød på 50 km/t.

Mon ikke han fortryder det den dag i dag.

Han blev nemlig fanget af politiets fartkontrol, og dermed ventede en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Den 38-årige var for nylig for retten, og her erkendte han, at han havde kørt for stærkt ind gennem Sunds. Men han anmodede om undtagelsesvist at beholde sit kørekort.

Hans begrundelse var, at han er dybt afhængig af sit kørekort, idet han har langt til sit arbejde fra hjemmet. Hans arbejdsgiver havde ydermere sagt, at han formentlig ville miste sit job, hvis ikke han var i besiddelse af et kørekort.

Men der var ingen medlidenhed at få i retten, og derfor måtte han vinke farvel til kørekortet.

Han har nu mistet førerretten i seks måneder, mens han også fik en bøde på 6.000 kroner.

Om han også mister jobbet, står hen i det uvisse.