Lige siden han var 18, har porno fyldt så meget i 35-årige Frederik Larsens hverdag, at det har påvirket hans arbejdsliv og ødelagt hans forhold flere gange.

»Jeg havde ikke energi til at være fysisk sammen med min kæreste, når jeg havde onaneret tre gange på en dag,« siger han i andet afsnit af B.T.s serie om danskerne og porno.

For Frederik Larsen blev porno en besættelse. Han skulle se det hver dag. Og hvis han var alene hjemme, kunne det snildt blive til syv timers onani til forskellige pornofilm.

Til at starte med vidste hans kæreste godt, han så porno en gang imellem, men på et tidspunkt gik det op for hende, at det var langt mere omfattende end som så.

Og hun gik fra ham.

»Det hele vendte bare, og det var også, fordi hun opdagede, jeg tog screenshots af nogle bestemte piger på Instagram. Mit gæt er, de ikke har set ud som hende, og så har hun tænkt et eller andet,« siger Frederik Larsen.

Hun stillede ham et ultimatum, som var 'ingen porno' og 'ingen screenshots', hvis de skulle finde sammen igen.

»Det kunne jeg selvfølgelig godt love. Det er jo nemt nok. Men efter nogle måneder faldt jeg tilbage i de gamle mønstre og vaner,« fortæller han.

Mine tanker var ikke i forholdet. Mine tanker var kun i pornoen Frederik Larsen

Og tilbagefaldet i pornoens polerede, glatbarberede kløer var hårdt og ødelæggende.

Han distancerede sig fra sin kæreste både fysisk og mentalt.

»Mine tanker var ikke i forholdet. Mine tanker var kun i pornoen,« siger han og fortæller, han sjældent orkede at have sex med sin kæreste, fordi han havde onaneret så meget i løbet af dagen.

Og når han så en sjælden gang imellem var til stede, var han det bare ikke oppe i hovedet.

10 ting, du skal vide om pornoindustrien 1. Pornosites har mere regelmæssig trafik end Netflix, Amazon og Twitter tilsammen hver måned. (HuffPost) 2. 35% af alle internetdownloads er pornorelaterede. (Webroot) 3. 34% af internetbrugere har været udsat for uønsket porno via annoncer, pop-ups osv. (WebRoot) 4. "Teen"-pornokategorien har toppet pornositesøgninger de sidste seks år (Pornhub Analytics). 5. Mindst 30% af alle data, der overføres på internettet, er pornografiske. (HuffPost) 6. 64% af de unge i alderen 13-24 søger aktivt på porno hver uge eller oftere. (Rapport, NCOSE) 7. Pornoindustrien omsætter for over 97 milliarder dollar globalt, hvor omkring 12 milliarder dollar kommer fra USA (NBC News) 8. I løbet af 2018 blev mere end 5.517.000.000 timer brugt på at se porno på verdens største porno-site. (Ponhub Analytics) 9. Elleve pornosider er blandt verdens 300 mest populære internetsider. Den mest populære er nummer 18 på listen og slår dermed sider som eBay, Netflix og MSN. (SimilarWeb) 10. Verdens største gratis porno-site havde over 33.500.000.000 besøg alene i løbet af 2018. (Pornhub Analytics)

»Når jeg så har haft sex med hende, har jeg spillet en pornofilm inde i mit hoved imens,« siger Frederik Larsen, der er sikker på, hun godt kunne se på ham, han ikke var nærværende.

Det hele blev for meget, så endnu en gang måtte han se pigen i hans liv forlade det igen.

Og kæresten var ikke det eneste, han skubbede væk til fordel for pornoen.

»Jeg synes, det har påvirket alle aspekter af mit liv,« fortæller han.

For pornoen hev og trak og gjorde Frederik Larsen enormt asocial. Han havde ikke længere hverken lyst eller overskud til at ses med sine venner.

Og skallen, han lukkede sig inde i, blev tykkere og tykkere.

»Min pornoafhængighed har bundet i, jeg ikke har det godt med mig selv. Derfor har jeg isoleret mig, fordi jeg hellere ville være alene i min egen selvmedlidenhed,« siger han.

Og selvom han var ude blandt andre, var han stadig alene i sin egen selvmedlidenhed.

I første omgang er det jo en flugt. Og efterfølgende har du fået det her dopaminchok, altså en eller anden lykkefølelse, som kan skubbe alle de dårlige tanker lidt til siden Frederik Larsen

På arbejdet var han ofte nødt til at trække sig fysisk tilbage for at skubbe alle de dårlige tanker væk, og det gjorde han ved hjælp af pornoen.

»Jeg har sagtens kunne beholde mit arbejde, for der er ikke nogen på mit arbejde, der ved det. Men jeg tog tit en halv time ud af arbejdsdagen her og der for at se porno,« siger han.

For som han sad der på medarbejdertoilettets porcelæn og fik sin udløsning - sin forløsning - så kunne han pludselig overskue bare lige lidt mere af dagen.

»I første omgang er det jo en flugt. Og efterfølgende har du fået det her dopaminchok, altså en eller anden lykkefølelse, som kan skubbe alle de dårlige tanker lidt til siden,« fortæller Frederik Larsen.

I december 2017 ringede han på eget initiativ til Tjelehuset i København, der behandler pornoafhængighed.

Men det var med en lille bagtanke og et spinkelt håb om, at kæresten ville komme tilbage, når hun så, han rent faktisk gjorde noget.

Og selvom hun aldrig kom tilbage, så fik Frederik Larsen noget mindst lige så vigtigt ud af det.

Selvindsigt.

»Efter jeg begyndte i behandling, fik jeg en erkendelse af, jeg rent faktisk havde et problem. Det er måske det største skridt,« siger han.

Og den allervigtigste del af behandlingen er for ham gruppeterapien.

»Det gør en kæmpe forskel. Det er utrolig givende at vide, man ikke er den eneste, der har det her problem. Den forståelse og genkendelse, man hører fra de andres historier, og den måde de forstår en på,« siger han og fortsætter:

»Min umiddelbare vurdering er, at hvis du er ikke er afhængig, så forstår du ikke, hvad det gør ved dig at være afhængig.«

Frederik Larsen har haft to tilbagefald, siden han for godt et år siden startede i behandling.

»Sidste gang, jeg havde det, der sad jeg med den følelse indeni, at jeg simpelthen ikke kunne få det værre. Og så så jeg porno. Og lige efter fandt jeg ud, jeg godt kunne få det værre,« siger han.

Han er stadig i behandling i dag, og det vil han fortsætte med så længe som muligt. Han kan ikke undvære den følelse, han har fundet i fællesskabet.

Frederik Larsen er et opdigtet navn. Redaktionen er bekendt med det rigtige navn.