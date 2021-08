Over 30.000 råbende, hujende og syngende fans, der står side om side i Parken.

Der var en elektrisk stemning i Parken, da FC København og Brøndby bragede sammen søndag, men anderledes stille er der i kirkerne rundt omkring.

Her gælder nemlig fortsat strikse arealkrav, der gør, at kun et begrænset antal må deltage i ceremonierne, når det lykkelige par skal vies, eller når teenagerne skal konfirmeres her i august.

Det er svært at se logikken, hvis man spørger Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet:

»Jeg har svært ved at se, at det giver mening. Der må være 30.000 på et stadion, og så må du ikke engang være 120 i kirken ved siden af, hvor det foregår mere roligt.«

Helt konkret er afstandskravet på eksempelvis fodboldstadioner ophævet fra 1. august, så alle sæder igen må fyldes ud. Men i kirker gælder fortsat et krav om én person per to kvadratmeter. Afstandskravet ophæves 1. september, men mange forsinkede konfirmationer skal afholdes i august, og her betyder det, at de unge måske ikke kan blive konfirmeret sammen, eller at gæster må sorteres fra.

Jan Pravsgaard tror, at skævvridningen er noget, man kigger på fra Sundhedsmyndighedernes side i øjeblikket. For selvom et arrangement i kirken foregår på en indendørs areal, så er der stadig en alt for stor kløft mellem de to typer af arrangementer.

»Argumentet har været, at man sang, da det giver en større risiko, men på stadion synger folk jo også. Man kan sige, at der er en større risiko ved et indendørs arrangement, men jeg tror, at reglerne er for strikse.«

Og selvom der er en begrænsning i kirken, så kan de efterfølgende konfirmations- eller bryllupsfester foregå på helt andre vilkår. Her kan folk samles og hygge sig uden at bekymre sig om afstandskrav.

Jan Pravsgaard Christensen påpeger, at de gældende regler simpelthen ikke er fulgt med vaccineudrulningen.

»Det hele skal også ses i lyset af, at flere og flere er vaccineret, og derfor må man også antage, at flere af de vaccinerede er i kirken. Dermed er risikoen lavere.«

Kirkeordfører: »Der er ingen logik i det«

Enhedslisten var ét af de partier, der tilbage i foråret var med til at indgå rammeaftalen for genåbningen af landet. Aftalen, der blandt andet betød, at kirken skulle underlægges restriktioner som areal- og afstandskrav.

Men på trods af det mener Christian Juhl, som er kirkeordfører for Enhedslisten, at det er på tide, at der igen bliver taget et kig på restriktionerne for kirken.

»Det giver jo ikke mening. Der er ingen logik i det,« siger Christian Juhl.

Kirkeordføreren har derfor rettet henvendelse til ministeren.

»Jeg har kontaktet ministeren for at høre, om vi ikke kan åbne mere op for kirkerne,« fortæller kirkeordfører Christian Juhl til B.T.

Han fortæller desuden, at restriktionerne for kirken ikke var en strategisk beslutning, men at de blev truffet, da der ikke var politisk opbakning til andet.

»Jeg har haft det lidt svært med mine kollegaer, som ikke har råbt højt, for alle ved, at de tidligere forhandlinger endte som Hjallerup Marked. Der var absolut ingen på daværende tidspunkt, der tog hårdt fat om kirkens muligheder,« fortæller Christian Juhl til B.T.