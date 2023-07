Et møde mellem politiet og en 30-årig mand endte for sidstnævnte med at være en kedelig fornøjelse.

På én og samme gang blev der således rejst intet mindre end otte sigtelser mod den 30-årige fra Nørre Alslev.

Episoden, der førte til de mange sigtelser, fandt sted omkring klokken 20.52 mandag aften, da den 30-årige forsøgte at køre fra en patruljevogn.

I døgnrapporten fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi bliver det beskrevet, at manden dog hurtigt blev standset og anholdt.

Og så startede bygen af sigtelser ellers.

For det første viste det sig ifølge politiet, at manden var påvirket af narko og da også havde 2,1 gram amfetamin i lommen.

Hvad, han dog ikke havde i lommen, var et kørekort.

Dernæst fandt politiet ud af, at bilen, han havde sat sig bag rattet i, kørte med falske nummerplader. Nummerplader, der sågar også var stjålne.

Bilen var heller ikke registreret eller forsikret, og dermed kom yderligere to sigtelser til.

Og så blev manden også sigtet for ikke at have efterkommet politiets anvisninger, da han forsøgte at stikke af.

