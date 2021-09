Klokken 16:45 blev en unge mand bragt ind på Odense Universitetshospital med knivstik.

Men hvem der står bag knivstikket er den unge mand imidlertid ikke meget for at afsløre. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T. Odense.

»Den unge mand bliver fragtet til OUH af nogle af hans kammerater. Han er blevet stukket med kniv, og der er derfor tale om grov vold. Men man kan sige, at vi har at gøre med en forurettet, der ikke er særlig meddelsom,« fortæller vagtchefen.

Han oplyser dog, at ofret for knivstikket er i stabil tilstand, og at der ikke var tale om et alvorligt knivstik.

Politiet har en formodning om, at voldsepisoden er foregået i Vollsmose, og der er allerede en anholdt i sagen.

»Eftersom at den forurettede ikke oplyser meget, må det nu være op til efterforskningen at afgøre, hvad der præcist er foregået,« siger Milan Holck Nielsen.

Fordi efterforskningen stadig pågår, kan vagtchefen ikke oplyse, om den anholdte og den forurettede kendte hinanden i forvejen.

I forbindelse med knivstikket foretog politiet en såkaldt skallukning af OUH i en periode, for at sikre både personalet og den forurettede.

Hospitalet er dog blevet åbnet igen, både fordi den forurettede ikke er særlig meddelsom, og også fordi han er uden for livsfare.

B.T. følger sagen.