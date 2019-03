»Der skal mosles på for at komme parallelsamfund til livs.«

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen, der mandag præsenterede den første store undersøgelse af parallelsamfund på et møde på Marienborg.

»Det handler om at vælge Danmark til. Derfor sætter vi ind der, hvor Danmark er blevet valgt fra,« sagde statsministeren.

I redegørelsen anslås det, at 76.400 personer i 2015 levede i parallelsamfund, hvor man isolerer sig fra det øvrige samfund og lever efter helt andre normer og værdier.

Det er 3.100 flere end fem år tidligere, men samtidig steg antallet af personer med ikkevestlig oprindelse med mere end 60.000 i den samme periode.

Regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, mener bestemt ikke, det er nogen succes.

»Det er svært at komme til anden konlusion end, at det fortsat går den gale vej,« siger DFs udlændingeordfører, Martin Henriksen.

»Tallet skal selvfølgelig falde, ikke stige. Og vi skal selvfølgelig ikke have en situation, hvor der er områder i Danmark, hvor danskere de facto er i mindretal.«

»Der er områder i Danmark, f.eks. på den københavnske vestegn, hvor størstedelen af de børn, der bliver født, bliver født i parallelsamfund.

»Så giver det ikke mening at tale om en succes. Vi skal have asylstop, og paradigmeskiftet skal have tid til at virke,« siger Martin Henriksen.

Redegørelsen fastslår også, at personer med dansk oprindelse er mere aktive på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet end indvandrere med ikke-vestlig baggrund.

»De analyser, regeringen har offentliggjort, bekræfter, at hvis man bor i et parallelsamfund, så er samfundsdeltagelsen og sprogkundskaberne mindre,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye siger:

»Tallet skal helst ned på nul, så ingen bor i parallelsamfund i 2030. Det går den gale vej nu, derfor var det også på høje tid, der kom en ghettoplan.«

I 2030 skal den sidste ghetto være væk i Danmark.

Sådan lyder målsætningen for de mange lovforslag, der er blevet vedtaget, siden regeringen fremlagde sin ghettoplan for lidt over et år siden.

For at sikre, at udviklingen går den rigtige vej, vil regeringen hvert år gøre status over kampen mod parallelsamfund, og dagens rapport var den første af den slags.