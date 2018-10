Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mini-Merkel og Anti-Merkel er blandt kandidater til CDU-post

Kampen om det snart ledige sæde som CDU-formand er skudt i gang, kort tid efter Angela Merkels opsigtsvækkende udmelding mandag. Mindst to kandidater har meldt sig på banen.

5200 soldater skal stoppe migranter ved USA's grænse

USA er klar til at sende 5200 soldater fra det amerikanske militær til den mexicanske grænse. Heriblandt vil der være soldater, der bærer våben. Det skal ske for at forhindre migranter i at krydse grænsen til USA.

Trump vil styrke samarbejde med sit brasilianske sidestykke

Brasiliens nyvalgte præsident, Jair Bolsonaro, og USA's præsident, Donald Trump, ønsker et tæt samarbejde mellem de to lande. Det står klart efter en venskabelig telefonsamtale mellem de to.

Avisernes forsider



Avisen Danmark

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, kan se store fordele ved at få adgang til data fra de kommende skannere, som skal opstilles ved de større danske byers miljøzoner. Avisen Danmark har talt med en række borgere, som derimod er skeptiske ved den øgede overvågning.

Berlingske

Merkel-æraen er ved at rinde ud. Efter 18 år på posten trækker Angela Merkel sig som formand for CDU. Merkel har forandret Tyskland så meget, at mange tyskere ikke kan genkende deres land. Kampen om hendes arv er gået i gang.

B.T.

Integrationsminister Inger Støjberg forklarer efter mange ugers tavshed nu, at sagerne om thailandske Mint og de andre udviste børn efter al sandsynlighed ikke bliver genoptaget. Dermed tyder det på, at de udviste børn ikke kan vende tilbage til Danmark.

Børsen

Oprydningen i Danske Banks top i kølvandet på hvidvaskskandalen skaber ifølge flere kilder en prekær situation. Indtil bestyrelsesformand Ole Andersen trækker sig, besværliggøres arbejdet med at finde en ny topchef. Problemet er, at Ole Andersen ikke allerede er ude af banken, forklarer anonym headhunter.

Ekstra Bladet

En kvindelig HK’er i Nyborg Kommune undrede sig en dag over, at der manglede 68.743 kroner i et regnskab for et projekt til mennesker med psykiske lidelser. Beløbet havnede i stedet på den svindelsigtede Britta Nielsens private konto. Det blev den sidste overførsel i svindelsagen på 111 millioner kroner.

Finans

Nogle år har mellem 20 og 28 procent af medarbejderne forladt Finanstilsynet. Og det svækker tilsynets evne til at holde øje med bankerne. Det er typisk bankerne, der lokker med en højere løn. Nu står politikerne klar med flere penge til Finanstilsynet, så det er lettere at holde på de ansatte.

Information

Udlændingenævnet har i en række tilfælde frataget somaliske familiers ret til ophold i Danmark, selv om sagerne ikke er endeligt afgjort endnu. Den praksis får skarp kritik fra en række eksperter. Ifølge en juraprofessor ved Aarhus Universitet handler nævnet 'klart ulovligt'.

Jyllands-Posten

Af de 1454 voksne under 40 år, der siden 2015 har fået såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus, er kun 61 mænd. Det er en ”helt vild diskrimination”, mener foreningen Refugees Welcome. De Radikale, der var med til at indføre den midlertidige beskyttelsesstatus, vil have reglerne lavet om.

Kristeligt Dagblad

Selv om der de senere år er skrevet et væld af politiske nekrologer over Angela Merkel i tysk og international presse, var det en overraskelse af de større, da hun mandag pludselig meddelte, at hun trækker sig som CDU-formand. Det får ikke kun konsekvenser for Tyskland, men i høj grad også for Europa.

Politiken

Siden sensommeren 2015, da Angela Merkel åbnede de tyske grænser for flygtninge, har det vrede råb lydt fra det yderste højre. Nu er Merkel på vej væk. Fra at være en leder, der samlede tyskerne, er hun endt som kansleren, der splittede nationen og gjorde det muligt for det yderste højre at gøre comeback i tysk politik for første gang siden 1945.

