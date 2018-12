Velkommen til B.T.'s morgennyheder. Her kan du læse de nyheder fra ind- og udland, der er tikket ind i løbet af natten.

Trump annoncerer forsvarsministers afgang på Twitter

USA's forsvarsminister, Jim Mattis, trækker sig fra posten. Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, på Twitter. Mattis trækker sig angiveligt fra posten på grund af store uenigheder med præsidenten om landets sikkerhedspolitik.

Jim Mattis holdt to år på posten som forsvarsminister, men uenigheder med præsidenten har nu tilsyneladende fået ham til at trække sig fra posten. (arkivfoto). Saul Loeb/Ritzau Scanpix Vis mere Jim Mattis holdt to år på posten som forsvarsminister, men uenigheder med præsidenten har nu tilsyneladende fået ham til at trække sig fra posten. (arkivfoto). Saul Loeb/Ritzau Scanpix

A-kasse lovede 50.000 kroner og fik møde med Lars Løkke

En mailkorrespondance viser, at Akademikernes A-kasse i 2014 gav tilsagn om at ville donere 50.000 kroner til Løkkefonden. Efter donationen lykkedes det for a-kassen at få adgang til Lars Løkke Rasmussen (V). Hidtil har Løkkefonden afvist, at mødet skete på grund af donationen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ved flere lejligheder slået fast, at der er vandtætte skotter mellem Løkkefonden og Venstre. (Arkivfoto) Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ved flere lejligheder slået fast, at der er vandtætte skotter mellem Løkkefonden og Venstre. (Arkivfoto) Philip Davali/Ritzau Scanpix

Kilder: USA trækker op mod 7000 soldater ud af Afghanistan

USA's præsident, Donald Trump, har besluttet at trække 'en væsentlig del' af de amerikanske tropper ud af Afghanistan. Det rapporterer avisen The Wall Street Journal. Meldingen kommer en dag efter, at Trump annoncerede, at de amerikanske tropper skal ud af Syrien.

