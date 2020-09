Den 25-årige Benjamin Philip har tjent millioner på at sælge tøj på nettet. Nu er han politianmeldt.

»Vi har prøvet at lave så gennemsigtig en hjemmeside som muligt. Det var åbenbart ikke godt nok,« siger han.

Det er Retailnews, der bringer historien om den ellers så succesrige nordjyske iværksætter, der nu har fået modvind.

Hans firma Noodle Firm Aps, der sidste år have et overskud på 3,3 millioner kroner, er blevet meldt til politiet af Forbrugerombudsmanden på grund af hjemmesiderne Tojfabrikken.dk og Clothesfamily.dk.

Her blev kunderne ifølge Retailnews ikke klart informeret om, at de efter et køb automatisk blev tilknyttet en abonnementsordning på enten 69 kroner eller 89 kroner. Over for mediet fastslår Forbrugerstyrelsen, at man som kunde har krav på at få pengene tilbage, hvis man er blevet tilmeldt et abonnement uden at vide det.

Benjamin Philip forklarer selv, at han gerne ville lave en fordelsklub, men siderne er nu lukket ned. På grund af manglende omsætning, siger han selv.

»Nogle få kunder har henvendt sig og bedt om at få deres penge retur. Det har de fået,« siger iværksætteren til RetailNews.

Han er også manden bag den store netbutik Teeshoppen.dk, der har eksisteret siden slutningen af 2014. Den har med egne ord 'Nordens største, billigste og mest omfattende udvalg' af såkaldt basistøj. Der findes også en fysisk butik i Aalborg.

»Målet er at skabe en forretning, som kan være med oppe og prikke til de store som Magasin, Salling, Asos, Zalando og så videre. Jeg ved godt, det er meget store ord, men vi vil gerne være tøjbranchens svar på JYSK. God, sund jysk forretning, der kan være med til at skabe et fundament, som kan gøre, at ens kunder er tilfredse, ens medarbejdere er tilfredse, og at man kan tjene lidt penge, for det er nødvendigt for at udvikle forretningen, har Benjamin Philip sagt i podcasten 'Sæt i værk'.