Titler plejer at blive taget imod med kyshånd.

Men da Aarhus Kommune ved den seneste hjemløsetælling i 2019 blev tilskrevet kommunen med allerflest unge hjemløse sammenlignet med indbyggertal, så fik det kommunen til at råbe vagt i gevær.

Noget skulle gøres.

Derfor vedtog byrådet i Aarhus en målsætning om at halvere antallet af unge hjemløse frem mod 2024.

Det førte tidligere i år til at den sociale investeringsfond, Hjem til Alle, Aarhus Kommune, Bikubenfonden og Rådet for Social Investering i Aarhus indgik et samarbejde og en aftale om et såkaldt investeringsprogram på en pulje med 23 millioner som skal hjælpe unge hjemløse i Aarhus varigt ud af deres hjemløshed.

Det kickstartes nu med åbningen af nye boliger i Havnegade til ti af byens mest udsatte hjemløse unge.

»Med overgangsboligerne i Havnegade får vi mulighed for at give de mest udsatte unge den intensive støtte, de har brug for her og nu, og samtidig skabe stabilitet omkring deres boligsituation, siger Kristian Würtz, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune.«

I overgangsboligerne får de unge helhedsorienteret støtte fra et specialiseret team, og indsatsen skal styrke de unge i overgangen til et liv i egen, permanent bolig, lyder det endvidere.