Mens det meste af Vestjylland har godt styr på smitten, er der bekymrende tendenser i Holstebro. Og det skyldes især smitten blandt børn og unge.

Dagbladet Holstebro Struer skriver, at flere smitteudbrud på to skoler og et gymnasie nu er medvirkende til, at kommunen har det næsthøjeste incidenstal på landsplan, kun bag Hørsholm Kommune, der er lukket ned i den kommende periode.

På Holstebro Gymnasium og HF er særligt én klasse hårdt ramt. 19 elever er smittet.

»Vi ved ikke hvordan eller hvornår, det er opstået i den klasse. Smitten hos os er koncentreret om den klasse, mens der er enkelte tilfælde i andre klasser,« udtaler rektor Peter Damsgaard Lunde til Dagbladet Holstebro Struer.

I kommunen er der i dag et incidenstal på 266,6, idet 156 borgere er blevet testet positiv den seneste uge. Korrigerer man det i forhold til antallet af test, er tallet på 166, og derfor endnu et godt stykke fra nedlukningsgrænsen, der er på 250.

Foruden smitteudbruddet på gymnasiet er også to skoler hårdt ramt.

På Nørre Boulevard Skolen er ti smittet i en 1. klasse, og det har sendt flere klasser hjem, ligesom en 8. klasse også er sendt hjem for en stund.

På Sønderlandsskolen er smitten også ude af kontrol. Her er ni ansatte og 21 elever testet positive den seneste tid, og derfor er hele seks klasser sendt hjem, mens yderligere fire må tage til takke med hjemmeundervisning den kommende tid.

Det høje smittetryk blandt kommunens yngre borgere har fået borgmesteren, HC Østerby, til at appellere:

»Vi er nok nødt til at bede de unge mennesker om at komme tilbage i de gamle bobler for en periode. Det værste, der kunne ske, var jo at skulle i gang med en ny nedlukning, efter at vi alle har higet efter en oplukning,« siger han til TV Midtvest.