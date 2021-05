En 19-årig mand var i den grad dagens helt i Svendborg i søndags.

Under en gåtur med sin far opdagede han pludselig, at en pige var ved at drukne, skriver Fyens Stiftstidende.

Den 14-årige pige havde siddet med en bekendt på et rækværk ved Christiansmindevej med ryggen til vandet, da hun pludseligt faldt bagover og i vandet.

Hun var ikke i stand til at løfte sig selv op, og derfor tog den 19-årige affære og sprang i vandet.

Da han fik pigen op ad vandet, var hun allerede bevidstløs. Til hendes store held var den 19-åriges far læge, og han gik straks i gang med hjertemassage, mens de ventede på en ambulance.

»Det er betjentenes klare opfattelse, at hvis den 19-årige ikke var hoppet i vandet, så havde hun ikke klaret den. Han reddede hendes liv,« fortæller vagtchef hos Fyns Politi, Peter Vestergaard, til Fyens Stiftstidende.

Den 14-årige pige blev kørt på sygehuset, og hun har det efter omstændighederne okay.

Den 19-årige, der reddede hende op af vandet, er nu blevet indstillet til en dusør for sin heltedåd.

Hvad dusøren er på, oplyses ikke, men vagtchefen fortæller, at der er stor ros fra politiet at hente til den 19-årige og hans far.