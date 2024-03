De 13 danske statsborgere, der har været involveret i en busulykke i det nordlige Thailand natten til fredag, fortæller, at hændelsen har været meget traumatisk.

Det beretter Karin Tranberg, direktør i SOS International Travel Care Division, der yder hjælp til de unge og deres pårørende.

»Nogle af dem kan ikke huske, hvad der er sket, mens andre godt kan huske og ikke har slået hovedet,« siger direktøren.

»De har hjulpet hinanden og fundet deres mobiltelefoner frem og ringet til deres pårørende.«

De unge fortæller til SOS International, at minibussen havde kørt uhensigtsmæssigt forud for ulykken, hvor bussen røg ud over en skrænt og rullede fem gange rundt.

Det samme fortæller 19-årige Natasja Moseholt Petersen, der var ombord på bussen, til TV 2.

Hun fortæller, at chaufføren kørte stærkt, og at de var bekymrede.

Lige inden ulykken skete, prøvede de at sige til ham, at han skulle bremse. Her sagde han »no brake,« og Natasja Moseholt Petersen fortæller, at det var som om, at han ikke kunne bremse.

I et sving går det så galt.

»Jeg kan bare huske, at vi ligger i bilen, og der er helt stille. Og så lidt efter begynder folk at sige nogle lyde, og folk råber hjælp og help. Det var surrealistisk og slet ikke til at forstå,« siger hun til mediet.

Natasja Moseholt Petersen er ikke kommet slemt til skade fysisk, men er meget psykisk påvirket af ulykken.

Som følge af ulykken er nogle af de unge i kritisk tilstand, men hospitalet i Chiang Mai, som de er indlagt på, vurderes til at kunne yde den rette behandling, lyder det.

Sune Vibits, der er landechef for Global Assistance ved Falck, siger til DR, at Falck håndterer situationen for fem af de unge.

Her er to blevet udskrevet, mens tre fortsat er indlagt. En er kommet lidt mere til skade end de andre, fortæller han.

»Vi holder nøje øje med de tre, der fortsat er indlagt og monitorerer deres tilstand med vores danske læge her i Danmark,« siger Sune Vibits.

SOS International har også en dansk læge på sagen, som hele tiden kontrollerer behandlingen med de thailandske læger.

»Og så taler han med patienterne selv for at høre, hvordan de har det,« siger Karin Tranberg.

Steen Hommel, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, fortalte tidligere fredag, at nogle af de tilskadekomne allerede er blevet udskrevet efter lettere skader.

Men det har SOS International ikke fået at vide, siger Karin Tranberg.

»Det kan være, at nogle af dem rent medicinsk ikke behøver behandling, fordi det for nogle af dem handler om et håndled eller et kraveben,« siger hun.

»Men jeg tror, at de (hospitalet, red.) har holdt dem der, så de er samlet som en gruppe,« tilføjer direktøren.

Den thailandske chauffør har mistet livet.

Steen Hommel siger, at der vil være en politiefterforskning lokalt, ligesom han bekræfter, at de 13 danske statsborgere er mellem 19 og 24 år.

Ulykken skete omkring 700 kilometer nord for Bangkok.

To krisepsykologer er på vej til Thailand med det samme fly for at hjælpe de unge og de forældre, der har valgt at tage derned, lyder det.

Spørgsmålet er, om nogle af de unge kan fortsætte deres rejse, eller om de skal transporteres hjem.

»Hvis de er hårdt tilskadekomne, så skal de selvfølgelig hjem, men der kunne godt være nogle, der har interesse i at fortsætte.«

»Det er vigtigt for os at lave en ordentlig vurdering af, om vi finder det ansvarligt,« siger direktøren.

De unge er næsten lige taget afsted på en tre måneders rejse, tilføjer Karin Tranberg.

/ritzau/