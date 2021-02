En 17-årig hjerteløber reddede kortvarigt liv natten til lørdag i Jyllinge og blev herefter indstillet til en dusør af politiet.

Ifølge Sjællandske Nyheder løb den 17-årige afsted med en hjertestarter klokken 02.44 for at genoplive en 74-årig mand, der havde fået hjertestop.

Vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi meddelte til Sjællandske Nyheder, at hun nåede at genoplive ham med hjertestarteren, idet hun reagerede hurtigt.

Desværre stod mandens liv ikke til at redde.

Redningsmandskabet tog over, da de ankom til stedet kort efter, og herefter blev den 74-årige bragt til Rigshospitalet til behandling.

Men efter en ihærdig indsats måtte mandskabet opgive kampen, og manden blev derfor erklæret død.

Alligevel har politiet valgt at hædre pigens indsats, og derfor er hun blevet indstillet til en dusør:

»Vi har valgt at indstille pigen til en dusør, da vi synes, at det var en meget flot ting at gøre af en 17-årig så sent på natten,« lyder det fra vagtchefen.

Trygfonden Hjerteløber organiserer frivillige, der bringer hjertestartere ud, når der er hjertestop i nærheden. Projektet er med til at sikre, at flere der får hjertestop uden for hospitaler, har en chance for at overleve.

Trygfonden Hjerteløber oplyser på sin hjemmeside, at cirka 5.400 danskere får hjertestop uden for hospitaler hvert år, og cirka 16 procent af dem overlever.