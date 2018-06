En 15-årig dreng blev lam fra nakken og ned efter et uheldigt fald under et trampolinspring i Glamsbjerg Friluftsbad sidste lørdag.

»Far, jeg kan ikke mærke mine ben,« sagde 15-årige Andreas Snepryd fra Nårup på Fyn kort efter den frygtelige ulykke til sin far, Kim Bülow Hansen, ifølge Fyens Stiftstidende.

Han havde været i færd med at udføøre en dobbeltsalto på trampolinen - et spring han normalt mestrede. Men noget gik helt galt under springet. Andreas Snepryd nåed kun at rotere halvanden gan i luften og landede direkte på nakken og blev slået bevidstløs.

Andreas' storebror Daniel holdt hans hoved oppe, mens lillebroren Niclas på 11 år kaldte på deres far.

Da Kim Bülow Hansen kort efter kom ilende og fik at vide, at hans søn ikke kunne mærke sine arme og ben, vidste han godt, hvad der var sket, fortæller han til Fyns Stiftstidende.

Andreas Snepryd blev hentet i en ambulance og har siden ulykken fået indopereret en metalplade i nakken. Han har genvundet førligheden i armene, men håndleddene er slappe, og han kan slet ikke bevæge sine fingre eller ben. Heldigvis kan han tale og er klar i hovedet.

Det er endnu usikkert, om han kommer til at kunne gå igen, og hvor meget af sin førlighed han genvinder.

Andreas Snepryd er stadig indlagt på hospitalet, hvor han - når han er kommet sig - skal igennem et længere genoptræningsforløb.