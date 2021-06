Kimberly Crane hørte pludselig datteren skrige ude fra badeværelset.

»Så jeg skyndte mig derhen, og da jeg åbnede døren, var der ild overalt. Destini brændte, og alle mulige ting på badeværelset brændte,« siger hun.

Ifølge ABCNews er der efter al sandsynlighed tale om endnu et tilfælde af en såkaldt TikTok-challenge, der er gået helt galt.

Og i stedet for at høste likes på det sociale medie, har den 13-årige amerikanske pige Destini fra Portland nu i mere end to uger været indlagt på intensivafdelingen med tredjegradsforbrændinger på især hals, hoved og begge arme. Ude af stand til at kommunikere med sin familie.

Badeværelset bag tydelig spor af brand efter uheldet.

»Jeg tror, at når hun vågner op og fuldt forstår, hvad der er sket, flipper hun ud,« siger Kimberly Crane.

13-årige Destini har på grund af sine skader endnu ikke selv været i stand til at tale om, hvad der helt præcist skete på badeværelset i familiens lejlighed 13. maj. Familien har dog stykket et muligt hændelsesforløb sammen via de fremmedelementer, der blev fundet på badeværelset – en lighter, et lys og en flaske husholdningssprit – samt via samtaler med hendes venner.

Tilsyneladende forsøgte den 13-årige pige at lave en TikTok-video, hvori man skal tegne en figur på et spejl med en brændbar væske og dernæst sætte ild til den.

I stedet fik ilden fat i Destini, hvis mobiltelefon stadig var i færd med at optage, da forældrene fandt den.

Badeværelset i familien Cranes lejlighed.

Hendes storesøster, Andrea Crane, har løbende opdateret om lillesøsteren på Facebook og GoFundMe, hvor hun har oprettet en indsamling – det er herfra billederne i artikel stammer.

Heraf fremgår det, at 13-årige pige har brug for hudtransplantationer på hals, bryst, højre side af overkroppen, den højre arm og en del af venstre arm. De første operationer har allerede fundet sted.

Men det er også godt nyt.

»Hævelserne i ansigtet er næsten væk, og hun kan nu åbne begge øjne og se med dem, og hun kan bruge sin venstre arm og begyndte at sige ord – men kan dog endnu ikke tale,« lyder det fra Andrea Crane i en opdatering mandag i denne uge.

Det nyeste billede af Destini fra mandag i denne uge.

Samtidig står hun foran at kunne blive overført til brandsårsafdelingen, hvor hun så småt kan påbegynde den genoptræning, der kan tage flere år. Hun kommer dog ikke uden om at have nedsat førlighed resten af livet.

B.T. har tidligere fortalt om TikTok-udfordringer, der er gået helt galt.

Eksempelvis hvordan 11-årige Ellis blev indlagt og måtte opereres i maven efter at have slugt nogle små, farvestrålende magnetkugler. Eller om 12-årige Joshua, er blev erklæret hjernedød efter at have forsøgt at kvæle sig selv.

Her har forældrene siden advaret om »den her TikTok-galskab«. Det samme gør Destinis mor nu:

»Jeg var nok ikke opmærksom nok, når hun viste mig ting på TikTok, og hvad hun selv gik og lavede,« siger Kimberly Crane:

»Det er virkelig vigtigt at være til stede i børnenes liv og huske at spørge dem om, hvad de har gang i.«