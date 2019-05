Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

DF lider stort EP-nederlag - Venstre bliver størst

Dansk Folkeparti får mere end en halvering i Europa-Parlamentet, viser det endelige resultat. Partiet går fra fire til blot ét mandat. Venstre bliver det største parti med fire mandater, som er en fordobling sammenlignet med 2014-valget.

Den yderste højrefløj tordner frem ved EP-valget i Italien

Matteo Salvinis højrenationale parti, Lega, har vundet en storsejr ved EP-valget i Italien, viser optælling.

Valgdeltagelse ved EP-valg slår rekord: 66 procent har stemt

Den danske valgdeltagelse ved EU-parlamentsvalget slår rekord. 66 procent af de stemmeberettigede har sat deres kryds. Det står klart, efter at alle stemmerne er talt op. Tidligere var den højeste danske valgdeltagelse ved et valg til EU-Parlamentet 59,5 procent. Det var i 2009.

Dansker vinder første runde ved borgmestervalg i tysk havneby

Danskeren Claus Ruhe Madsen har vundet første runde ved borgmestervalget i den tyske by Rostock. Det viser den endelige stemmeoptælling. Ruhe Madsen, der stiller op som løsgænger, har fået 34,6 procent af stemmerne.

Spanske socialister sejrer ved EU-valg

Socialisterne får hver tredje stemme. Catalansk eksilleder er valgt ind, men kan muligvis ikke få sin plads.

Nigel Farages Brexitparti får storsejr ved EP-valg

Det nystiftede britiske Brexitparti under ledelse af tidligere Ukip-leder Nigel Farage vinder europaparlamentsvalget i Storbritannien. Brexitpartiet får godt 36,1 procent af stemmerne.

De konservative erklærer sejr i EU efter vælgernes tæv

De proeuropæiske grupper erobrer over to tredjedele af pladserne i EU-Parlamentet, hvor yderpartierne snupper stemmer fra de to største politiske grupper - de konservative og socialdemokraterne.

SF løber med knap hver fjerde stemme i København

SF fordobler sit antal af mandater fra et til to ved EU-Parlamentsvalget. Og det resultat er hjulpet godt på vej af vælgerne i Københavns Storkreds. Således tager partiet 22,7 procent af stemmerne i kredsen, hvilket er flest af alle partier. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

Catalansk separatist øjner borgmesterpost i Barcelona

En catalansk separatist ser ud til at blive ny borgmester i Spaniens næststørste by, Barcelona. Det viser resultatet af søndagens valg i regionen. Færre end 5000 stemmer skiller valgets vinder, Ernest Maragall fra partiet ERC, fra Barcelonas nuværende borgmester, venstrefløjspolitikeren Ada Colau.

Østrigske socialdemokrater vil vælte kansler efter skandalesag

Socialdemokratiet i Østrig, SPÖ, har tænkt sig at stemme for at vælte landets konservative kansler, Sebastian Kurz, ved en mistillidsafstemning i den kommende uge. Det siger partileder Pamela Rendi-Wagner til den østrigske tv-station ÖRF.

