En 11-årig pige fik tidligt søndag morgen en stærkt ubehagelig start på dagen.

I sit soveværelse i en villa i Roskilde vågnede barnet ved at blive betragtet af en fremmed mand, der ulovligt havde sneget sig ind i familiens hus.

Tilsyneladende for at onanere til synet af den sovende pige.

»Den 11-årige kaldte straks på sin far, som nåede at se gerningsmanden forsvinde fra huset. Da vi fik anmeldelsen klokken 05.49, var faren i stand til at give et så godt signalement af den flygtende mand, at en patrulje kort efter kunne anholde en mand i umiddelbar nærhed af villaen, som passede på beskrivelsen,« oplyser vagtchef Emil Grønning fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Det drejede sig om en 22-årig mand, som politiet nu skal have nærmere afhørt.

Han er i forvejen særdeles godt kendt af politiet for lignende episoder, hvor han sidste år blev dømt for i talrige tilfælde at være trængt ind i fremmede huse og blufærdighedskrænke sovende piger ved blandt andet at beføle deres fødder.

Han blev anholdt godt tre kvarter efter, at politiet havde fået anmeldelsen fra faren til den forskrækkede pige.

Blandt andet for at afklare, om han kan have forbindelse til en række anmeldelser fra samme område i den senere tid, hvor en gerningsmand har begået husfredskrænkelser ved at gå ind i ulåste huse.

Tilsyneladende for at opnå en form for seksuel spænding ved at have sovende beboere som intetanende statister til hans onani.

Den anholdte 22-årige mand er tidligere dømt for i mange tilfælde at have trængt ind i private hjem og have forsøgt at krænke piger, bekræfter politiet.

I december sidste år blev han ved byretten i Roskilde idømt ubetinget fængsel i et år og seks måneder for blufærdighedskrænkelser og for krænkelse af husfreden.

Det forventes, at den 22-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør senere søndag med henblik på eventuel varetægtsfængsling under politiets fortsatte efterforskning af sagen.