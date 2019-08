Han har svunget kniven i køkkener på Restaurant Paustian og Geist, han har holdt den for struben på knap så succesfulde restauranter - og senest er det altså bankbogen, der har fået et cut.

Den kendte TV-kok Bo Bech har nemlig netop lagt ti millioner kroner for en 191 kvadratmeter stor lejlighed med udsigt til Søerne i København. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Lejligheden var udbudt til salg hos liebhavermæglerkæden Ivan Eltoft Nielsen for 11,5 millioner kroner - og dermed har Bech altså fået halvanden million kroner i rabat på sine nye kvadratmeter.

Påtænker Bo Bech at flytte ind i sin nyerhvervede lejlighed, kommer der ikke til at være langt på arbejde for den 47-årige restauratør. Bechs restaurant Geist ligger nemlig bare to kilometer fra den nye adresse.

Store handler

Sidste år blev den dyreste lejlighed nogensinde solgt i København. Kvadratmeterne der ligger ud til Københavns Havn gik for 28,5 millioner kroner - og den størrelsesorden har vi ikke helt nået i år.

2019's hidtil dyreste lejlighed er nemlig handlet for 23 millioner kroner, da en ligeledes kæmpestor ejerlejlighed på næsten 300 kvadratmeter blev solgt i juni-måned. Det viser data fra Boliga.dk.

Lejligheden ligger i Lille Strandstræde i det indre København - ganske tæt på en anden lejlighed, der kan vise sig at blive landets største lejlighedssalg. I nabogaden Store Strandstræde er Joe and the Juice-stifteren Kaspar Basses lejlighed nemlig udbudt til salg for 50 millioner kroner.

