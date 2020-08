Med rød næse, blomsterhat og en ukulele på ryggen står Stephanie Dedieu på en parkeringsplads i Næstved.

200 meter derfra går en 10-årig pige rundt i sit hjem uvidende om, at et kæmpe ønske er ved at blive opfyldt.

»Jeg er ret nervøs. Og spændt. Jeg har jo aldrig prøvet det her før. Vi plejer kun at besøge dem på hospitalerne,« fortæller Flip, som Stephanie Dedieu hedder, når hun har transformeret sig til hospitalsklovn.

Om lidt banker hun på.

Stephanie Dedieu har arbejdet som hospitalsklovn i syv år. Når hun trækker i udklædningen, hedder hun Flip. Vis mere Stephanie Dedieu har arbejdet som hospitalsklovn i syv år. Når hun trækker i udklædningen, hedder hun Flip.

Bag døren bor Laura Månsson. Siden hun var halvanden måned gammel, har hun haft problemer med ørerne. Kronisk mellemørebetændelse blandt andet.

Derfor har hun været ind og ud af hospitalsvæsenet. Hun er blevet opereret flere gange, har været i fuld narkose 64 gange og fået taget et utal af blodprøver.

Det har været svært at komme igennem. Men nemmere, når hun har haft besøg af sin ven hospitalsklovnen Flip.

De har ikke set hinanden længe. Coronakrisen har holdt hospitalsklovnene væk fra de danske hospitaler, men som en del af Danske Hospitalsklovnes kampagne 'Spred glæde' besøger de i år nogle af børnene derhjemme. Nu står Flip uden for døren i Næstved.

Laura Månsson er 10 år. Her får hun hjemmebesøg af sin klovneven. Vis mere Laura Månsson er 10 år. Her får hun hjemmebesøg af sin klovneven.

Døren går langsomt op. Laura Månssons kæbe går hurtigt ned. Og bliver der.

»... Ej, jeg har savnet dig,« lyder det sagte.

»Jeg har også savnet dig,« siger Flip.

Der går ikke lang tid, før Laura viser Flip rundt. Og hvor langt hun er kommet med sine ører:

»Det gør stadig ondt her i højre side, men ikke her til venstre. Og så har jeg fået sådan nogle nye her,« Laura viser sit implantat-høreapparat.

Laura har haft problemer med ørerne, siden hun var spæd. Derfor har hun kendt Flip i mange år. Vis mere Laura har haft problemer med ørerne, siden hun var spæd. Derfor har hun kendt Flip i mange år.

»Vi plejer at synge sange, få hinanden til at grine, og hun går også nogle gange med ned og får taget blodprøver,« fortæller Laura Månsson.

Den næste time er alt, som det plejer – og alligevel ikke. De gynger, synger og spiller basketball sammen. Du kan se overraskelsen og besøget i videoen over artiklen.

Laura Månsson og Flip siger farvel. Men der behøver ikke at gå så lang tid, før de ses igen. Stephanie Dedieu er Flip igen på torsdag på Slagelse Sygehus.