Når fagforbundet 3F's medlemmer går på arbejde, kan 19 procent af dem forvente at høre deres leder tale grimt eller nedsættende til dem eller deres kollega.

Det viser en rundspørge som Analyse Danmark har lavet for Fagbladet 3F.

Et hårdt sprog er et velkendt problem i blandt andet hotel- og restaurationsbranchen. Og det er desværre ikke opsigtsvækkende, siger arbejdspsykolog Per Hulstrøm:

»Jeg har siddet med mange unge mennesker, der er blevet chikaneret. Der er i hotel- og restaurationsbranchen og i transport en tyrkertro på, at det gælder om at bryde folk ned for at bygge dem op, og det er rigtig uhyggeligt.«

Det er særligt de yngre generationer, som reagerer på det, og som Per Hulstrøm møder i sin praksis, fortæller han:

»Der hersker en mere maskulin kultur, hvor man har øgenavne og taler grimt til folk. Desværre kan det være ret så invaliderende. Jeg ser unge, der sidder med angstlidelser og søvnproblemer, og så søger de væk fra de job hurtigt.«

I 3F's gruppen for Privat Service, Hotel og Restauration påpeger næstformand John Frederiksen, at hvis chefen råber, fordi arbejdet ikke bliver lavet godt nok, så må han eller hun leve op til sin lederrolle og lave en uddannelsesplan for, hvordan arbejdet skal udføres.

»Nogen holder på, at det her med at råbe og skrige, det er en farbar vej, men det er det ikke. Der er bestemt nogle, der bliver skræmt af det sprog, der findes i branchen.«

Og han ser gerne forslag til løsninger på, hvordan man får ændret tonen.

»I flere år har man sagt, at det vil ændre sig, når de nye generationer kommer til. Men nu har jeg været i faget så længe, jeg har set flere generationer komme og gå, og det er stadig det samme.«

Det er arbejdsgiverorganisationen Horesta dog uenig i. Direktør Katja Østergaard oplever i sit arbejde, at et godt arbejdsmiljø og den gode tone i dag er noget hotel- og restaurationsvirksomheder har fokus på, efter det har været et emne i mange år.

»Der er ingen tvivl om, at branchen er presset, og så kan det være lettere at komme til at sige noget nedsættende. Men i mange tilfælde bliver der sagt undskyld bagefter. Det er også en del af det: At man sidder ned med en øl bagefter og snakker om, hvordan aftenen er gået. Men derfor er det selvfølgelig ikke acceptabelt overhovedet at tale grimt,« siger hun til Fagbladet 3F.

Hun tror heller ikke, at den hårde tone “isoleret set” er årsag til, at branchen har svært ved skaffe arbejdskraft:

»Det handler om, at vi simpelthen ikke har nok kritisk masse at rekruttere fra.«

Arbejdspsykolog Per Hulstrøm vil dog gerne gøre op med det han kalder en “myte”: at problemet går over af sig selv. For det gør det ikke, siger han og forklarer det med, at selv en negativ rollemodel er en rollemodel:

»De unge kokke eller kokkeelever ser desværre ikke på deres chef og tænker ‘sådan skal jeg ikke være, hvis jeg skal være leder’. Der er en tendens til, at man tager den samme rolle på sig selv, og så fortsætter det, selvom der er udskiftning blandt aldersgrupperne.«