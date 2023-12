Ruslands forsvarsminister, Sergej Ivanov, sagde i dag, at han har beordret en gradvis tilbagetrækning fra Tjetjenien stoppet, rapporterede det russiske nyhedsbureau Interfax.

- Jeg har truffet beslutning om at afbryde planerne om at reducere antallet af soldater i Tjetjenien, citerede Interfax Ivanov for at sige.Rusland har henved 80.000 soldater i og omkring Tjetjenien, hvor Rusland indledte det, som det selv betegner som en anti-terror-operation, for tre år siden.