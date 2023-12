Der hersker stor usikkerhed om, hvor meget den russiske utilfredshed med Danmark vil påvirke eksporten til Rusland.

En rundringning til virksomheder og eksportkontorer viser, at de professionelle erhvervsfolk tilsyneladende ikke lader deres forretninger styre af en negativ stemning, men af prisen på de varer, de har brug for.Blandt andre Lego har på trods af, at deres logo er blevet vist i en russisk nyhedsudsendelse om boykot af danske varer, endnu ikke mærket nogen forandring i salget.- Ofte kan vi ikke registrere trusler om boykot, men vi kender ikke det russiske reaktionsmønster. Indtil videre tager vi det roligt og ser, hvad der sker, siger Peter Kjelstrup, der er kommunikationsdirektør i Lego.Heller ikke De Forenede Bryggerier, Novo Nordisk, Danish Crown eller Ecco har fået nogen meldinger om, at russerne er stoppet med at købe deres varer, men virksomhederne frygter negative reaktioner.Ifølge en dansker i Rusland, som ikke vil have sit navn frem, går erhvervsledernes bekymring på, om det politiske system vil lægge pres på det russiske bureaukrati, som for eksempel toldvæsen og andre officielle papirgange.Når bekymringen for myndighedernes reaktion er større end bekymringen for forbrugernes hænger det også sammen med, at der ikke findes forbrugerorganisationer i Rusland, som kan organisere en boykot af danske produkter.Danmarks Eksportråd vil på grund af den spændte politiske situation ikke udtale sig, oplyser kontorchef i rådet Anne Steffensen.Hovedparten af det svine- og oksekød, som Danmark eksporterer til Rusland, forarbejdes lokalt og sælges ikke som et dansk produkt. Landbrugseksporten udgør 1,7 milliarder kroner af den samlede eksport på knap 6 milliarder kroner. En af de betydelige poster efter råt kød er kødkonserves, men også her skal man se godt efter for at finde oprindelseslandet.