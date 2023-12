Flere hundrede makedonske demonstranter forsøgte i aften at storme den amerikanske ambassade i Skopje. Demonstranterne blev forhindret i at trænge ind i ambassaden af politiet, oplyste en fotograf fra nyhedsbureauet AFP. Demonstranterne kastede sten mod både ambassadebygningen og politiet, sagde fotografen. Demonstrationen begyndte efter, at volden tidligere på dagen eskalerede mellem etnisk-albanske oprørere og makedonske styrker.

Ni makedonske soldater blev fredag dræbt, og yderligere fem blev alvorligt såret nord for Skopje, da deres lastbil ramte en landmine. Ifølge en uafhængig tv-station blev yderligere fem makedonske politifolk såret af oprørerne i en ildkamp nær byen Radusa. Sammenstødene har rystet den i forvejen skrøbelige fredsaftale, der ifølge planen skal underskrives af de stridende parter mandag./ritzau/AF /ritzau/AFP