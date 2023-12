Strømafbrydelserne som har hærget store dele af Californien har nu bredt sig til hele delstaten. Mandag aften mørklagdes blandt andet det berømte Beverly Hills kvarter i Los Angeles.El-afbrydelserne i januar ramte først og fremmest det nordlige Californien og San Francisco, men nu mærkes strømafbrydelserne i et betydeligt større område. I så at sige hele delstaten fra San Francisco til San Diego slukkedes trafiklys, restauranter blev mørkelagt og butikker tvunget til at lukke. Ifølge myndighederne sank energireserven i Californien igen til næsten nul, hvilket skyldes stigende efterspørgsel, mangel på import og tranformatrorbrand.