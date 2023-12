USAs præsident, George W. Bush, har sagt ja til en invitation fra Kina om at besøge landet i oktober, oplyste Det Hvide Hus i dag.Bush vil på sin rejse også gøre stop i Japan og Sydkorea.Det var den kinesiske premierminister, Zhu Rongji, som i går fortalte, at Kina havde inviteret Bush, og Zhu understregede, at besøget skal have til formål at finde ud af, hvilke interesser Kina og USA er fælles om./ritzau/AFP