Landets forbrugere føler sig tilsyneladende mindre snydt og får åbenbart en bedre service nu, end de gjorde for bare et år siden.Et rundspørge, som De 3 Stiftstidender og JydskeVestkysten har lavet, viser, at størstedelen af landets klagenævn fik mindre at lave i 2000, fordi danskerne havde mindre at brokke sig over end tidligere.Det var blandt andet tilfældet hos Forbrugerklagenævnet, hvor antallet af sager ellers konstant er røget i vejret i en årrække.Her melder jurist Lennart Fogh om 4780 nye sager mod 4900 klagende i 1999. Det kan nævnet glæde sig over, for fra 1998 til 1999 var der en stigning i sagsantallet på næsten 40 pct..Hos Rejseankenævnet er der også blevet mindre at se til. Her er antallet af sager dykket fra 665 i 1999 til 536 sidste år. Her er der en tendens til, at stadig flere danskere beklager sig over støjgener på ferien. Sidste år var 46 pct. af alle rejseklager om larm, mens det gjaldt 38 pct. i 1999.Heller ikke danskernes pengesager har tilsyneladende givet anledning til mere klagesang. Hos Pengeinstitutankenævnet melder sekretariatschef Henrik Davidsen om 502 sager sidste år mod 529 i 1999.Hos Realkreditankenævnet har man oplevet et fald fra 321 sager i 1999 til 220 i 2000, og det er væsentligt under de værste år, hvor man har været oppe at runde de 500 klager./ritzau/