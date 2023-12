Mens Dansk Arbejdsgiverforening ikke har nogen holdning til SF's forslag om, at fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og lignende ikke må give partistøtte uden, at de enkelte medlemmer har givet tilsagn ved aktivt at udfylde en tilmeldingskupon, har LO en klar mening om synspunktet.- Det er et dybtgående indgreb i foreningsfriheden. Det er ikke kendt nogle steder, at man har en lovgivning, der i den grad vil have statslig kontrol med fagforeningers og arbejdsgiveres virksomhed, siger afdelingsleder i LO, Finn Larsen til Ritzau.I den faglige organisation kan man kun opfatte forslaget som en forbudsbestemmelse mod at sende bidrag videre til politiske partier.- Vi kan ikke som organisation yde støtte, med mindre vi starter en indsamling, siger Finn Larsen, der karakteriserer tilmeldingskuponen som en indsamling.SF's gruppeformand, Jes Lunde, siger til Ritzau, at man i SF synes, det er mest fair over for det enkelte menneske, at man kun bidrager til at støtte et politisk parti, hvis man har lyst til det./ritzau/