Fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) afviser at give kompensation til fiskerne.- Der er så mange, der ønsker kompensation, ligesom landmændene ønsker det for BSE, siger ministeren til Radioavisen.Bent Rulle mener, at ministeren må finde penge hos de forurenere, som efter hans mening er årsagen til, at torsken er presset. Han peger påolieindustrien, landbruget og udledning fra byerne./ritzau/