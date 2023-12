I sin indsættelsestale takkede præsident Bush sin forgænger, Bill Clinton, for dennes virke i nationens tjeneste.Videre i talen lovede Bush, at han ville arbejde for et samlet USA, der ikke er splittet af sociale og racemæssige skel.- Jeg vil arbejde for at bygge en samlet nation med retfærdighed og lige muligheder, sagde Bush.Han opfordrede amerikanerne til at udvise samfundssind, at være "medborgere, ikke tilskuere".- Det, I gør, er lige så vigtigt, som hvad regeringen måtte foretage sig, sagde den nyindsatte præsident.- Jeg beder jer om at arbejde for det fælles bedste og se bort fra eget velbefindende: Forsvare nødvendige reformer mod letkøbte angreb, tjene nationen, begynd med jeres nabo. Jeg beder jer om at være medborgere. Medborgere, ikke tilskuere. Medborgere, ikke undersåtter. Ansvarlige medborgere, der opbygger aktive lokalsamfund og en nation med karakterstyrke, sagde Bush./ritzau/Reuters