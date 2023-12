Selv om en gårdejer i Klim i Fjerritslev i de næste dage må se på, at hele hans besætning på 224 køer køres væk til destruktion, efter at der blev konstateret kogalskab (BSE) i gårdens besætning, har han ikke tabt lysten til at starte forfra med en ny besætning. Og det ser ud til, at han får penge nok med i lommen, når han skal ud og kigge på nye køer til sine stalde.I dag fastsatte en taksationsforretning det beløb, som gårdens ejere - det hollandske ægtepar Ina og Albert Wassink - skal have i erstatning fra det offentlige. Erstatningsbeløbets størrelse holdes tæt til kroppen af både veterinærchef Per Schaap, der har været med til at fastsætte beløbet og ægteparret selv. Men ifølge ægteparret bliver det ikke noget problem at købe en ny besætning.- Vi bliver i Danmark og prøver igen, siger Albert Wassink.Veterinærchef fra Fødevareregion Nordjylland, Per Schaap, siger, at erstatningen er vurderet ud fra, hvad hver enkelt ko vil koste i dag som levende. Desuden betaler det offentlige 20 procent af det dokumenterede driftstab i forbindelse med nedslagtningen af dyrene.I løbet af næste uge køres alle dyrene fra gården for at blive destrueret./ritzau/