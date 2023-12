SF's hovedbestyrelse stemte søndag ja til Nice-traktaten med overvældende flertal. 35 stemte for, to imod og en enkelt undlod at stemme. Samtidig krævede partiet dog at traktaten sættes til folkeafstemning.SFs gruppeformand, Jes Lunde, fremhævede efter afstemningen, at EUs udvidelse mod øst var det klart vigtigste argument for ja'et.- Det er fuldstændig afgørende for os, at Europa bliver helet og at vi får hjulpet de nye demokratier i øst til at blive stabile. At vi får skabt en langsigtet fred i Europa. Og det er østudvidelsen fuldstændig afgørende for - og det er Nice-traktaten et godt skridt til. Det er derfor vi siger ja, sagde Lunde.Kravet om at sende trakaten til folkeafstemning har formentlig meget små chancer for at blive realiseret. Men det har SFerne ikke ladet sig anfægte af.