Trods en omfattende eftersøgning og en lang række henvendelser fra offentligheden mandagen igennem var det tidligt tirsdag morgen ikke lykkedes politiet at finde gerningsmændene til røveriet mod pengetransportvognen på Oxbjergvej i Vestskoven nord for Glostrup.Røveriet var usædvanligt, fordi udbyttet på omkring 41 millioner kroner i kontanter er det største nogensinde ved et røveri i Danmark, men også fordi politiet med det samme kendte identiteten på den ene af røverne. Det var nemlig bilens chauffør, den 24-årige Andrew Lawrence Johannisson.Sammen med sin makker kørte han fra sikkerhedsfirmaet S & P Security Services' adresse i Brøndby klokken 8.15 mod Danske Bank i Ejby. Om bord i den hvide specialbyggede bil var kontanter, udenlandsk valuta, dankortnotaer og checks til den - i røverisammenhæng - rekordstore værdi af i alt omkring 42 millioner kroner. Det var to dages omsætning fra samtlige FDB-butikker på Sjælland./ritzau/