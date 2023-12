En bilbombeeksplosion i en beboelseskvarter i den spanske hovedstad Madrid i morges, dræbte tre mennesker. Det var det seneste attentat fra den baskiske separatistgruppe, ETA, sagde den spanske radio. Radioen, der citerede en talsmand for redningsmandskabet for oplysningen, sagde, at tre mænd blev brændt ihjel i en bil efter eksplosionen og adskillige mennesker blev sårede.