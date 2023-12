Ifølge det serbiske nyhedsbureau Tanjug samledes den jugoslaviske hærs ledelse i Beograd tidligt i morges til et møde, som forventes at ende ud i en offentlig erklæring.Der er ingen forlydender om, hvorvidt den jugoslaviske hærchef, general Nebojsa Pavkovic, deltager i mødet. Pavkovic, der hidtil har været en tro støtte til Slobodan Milosevic, forholdt sig tavs under massedemonstrationen i går.Til det uafhængige nyhedsbureau Beta, sagde en kilde i hæren, at militæret ikke vil blive sat ind mod demonstranterne i Beograds gader./ritzau/AFP