Israels premierminister, Ehud Barak, afviser at fortsætte forhandlingerne med palæstinensernes leder, Yasser Arafat, i Egypten i dag. Ifølge en israelsk talsmand, mener Barak ikke, at der mening i at fortsætte, så længe Arafat nægter at underskrive en aftale, som blev udarbejdet under forhandlingerne i går i Paris med den amerikanske udenrigsminister, Madeleine Albright.Det var planlagt, at de to parter skulle fortsætte forhandlingerne i Sharm el-Sheikh på invitation af Egyptens præsiden, Hosni Mubarak. Også Albright ville deltage i disse forhandlinger.Meddelesen kom efter, at Arafat var taget afsted til Egypten. Ifølge den israelske talsmand tager Albright nu til Egypten for at forklare situationen for Mubarak./ritzau/AFP