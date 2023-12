Danskerne har taget euro-valgets temaer til sig. I 1998 havde vi svært ved at finde ud af, hvad Amsterdamtraktaten kom til at betyde for Danmark. Denne gang stemmer vi om noget, danskerne har lettere ved at forholde sig til, og det har lokket flere i stemmeboksen.Det siger professor, cand.phil Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet i en kommentar til de høje stemmetal ved torsdagens stemmeafgivning.- En valuta er noget håndgribeligt at stemme om, og danskerne har holdt gejsten oppe gennem hele den lange valgkamp. Dels fordi folk har opfattet valget som en vigtig afstemning, dels fordi EU har haft en stor medieopmærksomhed gennem hele året , bl.a. i forbindelse med Østrig-sagen, mener Goul Andersen./ritzau/