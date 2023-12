En spansk elitepolitienhed har beslaglagt over 10 ton kokain og anholdt 20 sømænd på åbent hav. Kokainen og de 20 søfolk befandt sig på et fragtskib, der var på vej fra det sydamerikanske land Venezuela til De Kanariske Øer. I Danmark koster et gram kokain på gaden ca. 700 kr. Solgt gramvis kunnne kokainen således have indbragt syv mia. kr.Spansk politi gjorde et lignende kup juli i fjor, da der også blev beslaglagt godt 10 ton kokain på et skib på åbent hav 900 kilometer ud for De Kanariske Øer. I samme uge beslaglagde spansk politi fem ton kokain i byen Pontevedra i den nordvestlige del af Spanien. Den kokain, der blev beslaglagt fredag, var gemt i containere på skibet. Beslaglæggelsen er et led i de spanske myndigheders såkaldte "Operation Østers"./ritzau/