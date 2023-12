Danske soldater drog sammen med britiske og franske kolleger tidligt til morgen ind i den serbiske del af byen Mitrovica i Kosovo. Målet med aktionen er ifølge Ritzaus udsendte medarbejder at lukke Zvecan-værket, er stærkt forurenende produktion, hvor der udsmeltes bly.Talrige køretøjer fra den NATO-ledede KFOR-styrke kørte over Ibar-floden, der afskærer det anspændte Mitrovica i en serbisk og en kosovoalbansk bydel.KFOR-aktionen har til formål at mindske spændingerne i Mitrovica, der er det sidste større serbiske holdepunkt i Kosovo, forud for lokalvalg i oktober. Dertil kommer miljø-problemerne med blyudsmeltningen på Zvecan, samt de store samarbejdsproblemer, der har været mellem FNs civile politistyrke og de serbiske ledere i det nordlige Mitrovica./ritzau/