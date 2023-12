Mellemøsttopmødet i Camp David i USA sluttede i morges, uden at det lykkedes for de israelske og plaæstinensiske forhandlere at finde frem til en permanent aftale, der løser dceres indbyrdes strid.Mødet sluttede, efter at palæstinenserlederen Yasser Arafat og Israels premierminister, Ehud Barak, siden tirsdag i forrige uge havde forhandlet om en løsning, der én gang for alle skulle slutte isralernes og palæstinensernes konflikt.Den amerikanske præsident, Bill Clinton mæglede under forhandlingerne, men han måtte opgive.- I de sidste tre timer gik præsidenten frem og tilbage mellem de to ledere, men han var ikke i stand til at skabe enighed, siger en talsmand for Det Hvide Hus./ritzau/