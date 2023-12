Selv om den fuldstændige årsag endnu er ukendt, tyder meget på, at det var på grund af et usædvanligt vildt publikum, at otte unge mænd blev dræbt og flere andre blev alvorligt kvæstet under Pearl Jam-koncerten på Roskilde Festivalen.De otte unge mænd blev alle kvalt, da op mod 50.000 festivalgæster pressede de forreste tilhørere sammen. Under skubberiet faldt flere af tilhørerne, og de kom ikke alle på benene igen.- De foreløbige oplysninger tyder på, at der var meget mere røre blandt publikum end normalt, så de bølgebevægelser, der normalt forekommer i en koncert-menneskemængde, har været meget voldsomme. Folk er væltet, og i kampen for at komme op igen er nogle blevet nede, siger Roskildes vicepolitimester, Bent Rungstrøm, til Ritzau.De otte døde mænd er tre danskere - to 17-årige fra henholdsvis Varde og Søborg ved København og en 22-årig fra Århus - tre svenskere - en 21-årig fra Falkenberg, en 20-årig fra Linköping og en 22-årig fra Malmö - en 26-årig tysker fra Hamburg og en 23-årig hollænder fra Heusden. Men politiet vil ikke offentliggøre deres navne.- Vi skal ikke medvirke til, at de pårørende kommer i mediernes søgelys, siger Bent Rungstrøm./ritzau/