Kommunernes Landsforening indgik i nat forlig om næste års økonomi med finansminister Mogens Lykketoft (S).Aftalen er dog betinget af. at KL's bestyrelse godkender de anbefalinger, som formanden Anker Boye (S) kommer med.Aftalen giver kommunerne mulighed for at bruge 3,5 milliarder kroner om året de næste to år på at bygge og renovere skoler. Det er en stigning på 1,5 mia. kr. i forhold det nuværende budget på to mia. kr. i 2000. Af de ekstra 1,5 mia. kr. om året, kan kommunerne låne de 1,15 mia. kr.- Vi har sikret en uændret skat, et uændret bloktilskud, en reel vækst i driftsbudgetterne på én procent - og et betydeligt løft i lånemulighederne på skoleområdet, så børnene kan få nogle ordentlige omgivelser, var den måde Mogens Lykketoft opsummerede aftalen på./ritzau/