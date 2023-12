CD's accept kom, efter at partiet havde fået sikkerhed for, at udbuddet af den fjerde, landsdækkende radiokanal bliver et regulært udbud og ikke kun pro forma, så kun Danmarks Radio vil være interesseret i at byde.- Det skal være i en fair og lige konkurrence. Danmarks Radio kan naturligvis byde, men det skal sikres, at udbuddet bliver fair i forhold til andre, og at udbuddet bliver helt frit, sagde CD's gruppeformand.Han mener, at tre elementer i aftalen vil sikre, at andre end Danmarks Radio vil være interesseret i kanalen, selv om den bliver smal med klassisk musik og debat- og kulturprogrammer.For det første skal Konkurrencestyrelsen være med til at udforme udbudsmaterialet. For det andet sættes der grænser for, hvor mange licenskroner, DR i givet fald må bruge på kanalen. Og for det tredje skal det skrives ind i udbudsbetingelserne, at tv-stationer, der byder, må bruge kanalen aktivt sammen med tv-siden. I fagsproget hedder det, at cross-over er tilladt.- Desuden er den femte kanal i helt frit udbud. Det er et voldsomt skift fra regeringens oprindelige udspil, der gik ud på at give dem til henholdsvis DR og TV 2. Og dette er bestemt ikke en servering til Danmarks Radio, sagde Peter Duetoft./ritzau/