Storbritanniens indenrigsminister, Jack Straw, vil i formiddag offentliggøre sin endelige beslutning om, hvorvidt den tidligere chilenske diktator Augusto Pinochet skal udleveres til retsforfølgelse, eller om han skal sættes på fri fod.I en skriftlig erklæring til det britiske parlament vil Straw give en fuld forklaring på beslutningen om den 84-årige generals fremtidige skæbne.De britiske aviser er i dag dog ikke i tvivl om, at Pinochet vil blive frigivet fra sin nu 16 måneder lange husarrest. I hvert fald er de britiske aviser udkommet med forsider som "Pinochet rede til at flyve hjem i dag" og "Pinochet forbereder sig på at flyve hjem".Pinochets tilhængere håber, at Straws beslutning indebærer, at Pinochet rent faktisk vil befinde sig på et fly til Chile få timer efter meddelelsen./ritzau/