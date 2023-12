Umiddelbart kunne det se ud som om, at EU er i færd med tillade mere sprøjtegift i frugt og grønt uden at skæve til forbrugernes sikkerhed. Men fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) påpeger, at der faktisk er tale om det stik modsatte.Det tvetydige billede opstår, efter EU har behandlet en række forslag om at forhøje den tilladte mængde sprøjtegifte i frugt og grøntsager fra det mindst muligt målbare niveau til 30 eller endda 100 gange mere.Men grænsen har i de konkrete tilfælde været sat helt ned på det mindst muligt, fordi der var tale om sprøjtemidler, hvis virkning ikke var undersøgt. Og mens undersøgelsen af stoffet blev gennemført, blev grænsen af sikkerhedsgrunde sat til den lavest mulige.- Nu er man kommet så langt, at man kan sætte en maksimumsgrænse for den tilladte mængde at de konkrete sprøjtemidler i frugt og grønt ud fra en sundhedsmæssig vurdering, siger Henrik Dam Kristensen til Ritzau. Han mener, at der faktisk er tale om en positiv EU-historie og ikke det modsatte./ritzau/