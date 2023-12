Styrker fra Myanmar (Burma red.) angreb i dag hovedkvarteret for den karenske oprørsgruppe Guds Hær midt i junglen, og de to 12-årige tvillinger, som symbolsk står i spidsen for gruppen, er forsvundet, blev det meddelt fra den thailandske hovedstad Bangkok.Gruppen stod bag gidseldramaet tidligere på ugen i byen Ratchaburi vest for den thailandske hovedstad, Bangkok. Gidslerne blev reddet af thailandske specialstyrker, mens de 10 gidseltagere blev dræbt ved angrebet. De myanmarske myndigheder gik til angreb på en base, der ligger på grænsen mellem Thailand og Myanmar. Myndighederne har bombet området i flere dage, inden de satte det afgørende angreb ind.Myanmarske eksilgrupper siger, at mange mennesker er blevet dræbt i angrebet, og at der var 200 partisaner og 100 civile landsbyboere i området. Ingen ved, om de to tvillinger, som af Guds Hærs tilhængere regnes for at besidde overnaturlige evner, er blandt de dræbte./ritzau/