I forbindelse med Danmarks Radios (DR) overvejelser om TV-Underholdningsafdelingens fremtid har underholdningschef Peter Herforth valgt at forlade DR TV.- Det er med stor beklagelse, men jeg føler, at det i den foreliggende situation har været et nødvendigt valg, siger Peter Herforth.Tv-direktør Bjørn Erichsen siger, at han gerne ville have haft Peter Herforth med i diskussionen omkring Underholdningsafdelingens fremtid, og at han derfor kun kan beklage, at DR ikke kan gøre brug af Peter Herforths erfaring på underholdningsområdet, inden den endelige beslutning træffes.De ansatte i DR holdt i fredags stormøde, og da brød utilfredsheden over ledelsens planer om at lukke Underholdsningsafdelingen TV-UHA ud i lys lue. Medarbejderne samles til et nyt stormøde den 21. januar for at "vurdere ledelsens vilje til at indgå samarbejde", og de truer med, at manglende samarbejdsvilje fra ledelsen straks "vil få konsekvenser for medarbejdernes deltagelse i samarbejdet i DR".