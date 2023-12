To tidligere udenrigsministre kræver, at navnet på den nu fængslede embedsmand offentliggøres. Det skal ske for at undgå, at der dannes rygter om de øvrige medarbejdere i Udenrigsministeriet.Kjeld Olesen var udenrigsminister under Anker Jørgensens regering fra1978 til 1982, hvor den sigtede bl.a. skulle have videregivet oplysninger til DDR af ministerens fortrolige samtaler med Danmarks ambassadører. Han siger til Berlingske Tidende, at navnet på den sigtede skal frem, fordi de øvrige ansatte i ministeriet er under en ubehagelig mistanke, så længe vi ikke ved, hvem det drejer sig om.Uffe Ellemann-Jensen, der overtog udenrigsministerposten efter Kjeld Olesen i 1982, støtter kravet om at offentliggøre navnet på den spionsigtede embedsmand.- Det her vil formentlig være den første af en række sager, hvor man begynder at kunne grave ned i de gamle Stasi-arkiver og se, hvem det var i Danmark. Der var utvivlsomt tale om mange, lad os kalde dem landsforrædere. Lad os få dem frem i lyset. Ikke så meget for at få dem straffet, men for at få deres forklaringer på, hvad de gjorde, siger Uffe Ellemann-Jensen.Den sigtede skulle bl.a. have udleveret et referat fra et ambassadørmøde, mens Kjeld Olesen var udenrigsminister. Men skaden er dog til at overse, mener den tidligere udenrigsminister./ritzau/