De socialdemokratiske borgmestre i hovedstadsområdet vil gerne mødes med indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) til en drøftelse af deres krav om, at udlændinges adgang til familiesammenføring begrænses eller helt afskaffes. Også selv om ministeren på forhånd har givet udtryk for, at borgmestrene ikke skal regne med at få deres krav indfriet.- Jeg kommer til alle møder i den retning, siger borgmester i Ishøj Per Madsen. I debatten om familiesammenføring har eksperter fremført, at det kan være vanskeligt at stramme reglerne yderligere, uden at Danmark overtræder bl.a. menneskerettighedskonventionen, men det afviser Per Madsen.Han betegner de mange familiesammenføringer som en "decideret overførsel af fattigdom".- Det har aldrig været meningen med disse konventioner, at man skulle kunne flytte befolkningsgrupper fra et fattigt til et rigt land, siger Per Madsen.Borgmesteren i Herlev, Kjeld Hansen (S), er også indstillet på at mødes med indenrigsministeren.- Der foregår en massiv familiesammenføring, og i nogle lokalsamfund er udviklingen voldsom. Det skal stoppes, siger han./ritzau/